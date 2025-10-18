GCM de Jaguariúna prende homem por tráfico de drogas e corrupção de menores

Jovem de 21 anos foi detido com entorpecentes após tentativa de fuga; adolescente de 17 anos também foi apreendido

Na noite desta sexta-feira, 17 de outubro, por volta das 23h, a Guarda Civil Municipal de Jaguariúna, com apoio da Polícia Militar, realizou uma operação que resultou na prisão de um homem de 21 anos e na apreensão de um adolescente de 17 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes da GCM visualizaram uma mulher em frente a um local já conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes. Ao notar a aproximação da viatura, a mulher deixou o local a pé. Em seguida, os guardas observaram dois indivíduos no interior da residência. Ao perceberem a presença policial, ambos tentaram fugir, pulando muros e acessando os telhados das casas vizinhas. Um deles, identificado pelas iniciais E., carregava uma sacola de grande porte.

Com o apoio de outras viaturas da GCM e da Polícia Militar, foi realizado um cerco policial na região. Um morador informou que dois suspeitos haviam invadido sua residência e se escondido em um dos cômodos. As equipes entraram no local e localizaram os dois envolvidos, juntamente com a sacola, que continha 300 porções de cocaína, 28 porções de maconha, uma máquina de cartão e um aparelho celular.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante. O homem de 21 anos foi autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores, enquanto o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados à UPA para exames de corpo de delito e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça.