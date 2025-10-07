2ª FASE DA OBMEP EM JAGUARIÚNA SERÁ NA ESCOLA ‘PROFESSOR JOSÉ ROBERTO CHIAVEGATO – BITA’

A Secretaria de Educação de Jaguariúna informa que a segunda fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) será realizada na Escola “Professor José Roberto Chiavegato – Bita”, no próximo dia 25 de outubro, a partir das 14h40.

A Escola “Professor José Roberto Chiavegato – Bita” fica na Rua Bahia, 140, bairro São João, em Jaguariúna. Os candidatos deverão chegar ao local da prova às 14h.

A OBMEP é uma iniciativa do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O objetivo é estimular o estudo da Matemática e revelar novos talentos entre estudantes de escolas públicas de todo o país.

Os participantes classificados para a segunda fase concorrem a medalhas e menções honrosas, além de bolsas de iniciação científica.