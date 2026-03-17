2º MULHERES EMPODERADAS LOTA TEATRO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

O Teatro Municipal Dona Zenaide foi palco, na noite desta terça-feira, dia 16 de março, da segunda edição do evento “Mulheres Empoderadas”, que reuniu um grande público em uma programação dedicada ao protagonismo feminino. A iniciativa integra o projeto “Jogo da Virada” e fez parte das comemorações do Mês da Mulher no município.

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, o evento teve início às 18h e ofereceu entrada gratuita, atraindo participantes interessados em desenvolvimento pessoal e profissional.

Com o tema “Empoderamento, Inspiração e Superação”, a programação contou com palestras de nomes de destaque, como a produtora rural e empreendedora Juliana Farah, a ex-atleta olímpica Virna Dias — conhecida nacionalmente como Virna do Vôlei — e a cantora e apresentadora Tânia Mara.

Durante o evento, as convidadas compartilharam experiências, trajetórias e desafios superados, reforçando a importância da valorização do papel da mulher na sociedade. O público também participou de sorteios e recebeu brindes especiais ao longo da programação.

A iniciativa contou ainda com o apoio de instituições como o Sebrae, Faesp, Senar, o Grupo Semeadoras do Agro e a Escola de Governo e Gestão Pública de Jaguariúna.

“A expressiva participação do público reforçou o sucesso da iniciativa, consolidando o evento como um importante espaço de inspiração, troca de experiências e fortalecimento do protagonismo feminino na região”, informou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna.

Foto: Diego Monarin