5 dicas para curtir o Carnaval sem por em risco a saúde da boca e do corpo

Excessos de Carnaval não podem causar problemas_

O clima de Carnaval já toma conta dos foliões brasileiros, que se

preparam para festas com bebidas à vontade, comidinhas, muita dança e

muitos beijos! Mas vale reforçar que alguns comportamentos podem

resultar em problemas para a saúde, inclusive a bucal, principalmente

quando os cuidados como a higiene são deixados de lado.

Pensando nisso, o CROSP reuniu cinco orientações importantes para que

os foliões curtam o Carnaval sem se colocar em risco.

Evite abusar do álcool

De acordo com o Cirurgião-Dentista e membro da Câmara Técnica de

Dentística, Dr. Alípio Pinto Pereira Guedes, as bebidas alcoólicas

podem causar descalcificação dos dentes, além de deixar o hálito

prejudicado com o chamado “bafão”.

Ele explica que o pH de algumas bebidas pode ser tão ácido que, quando

ingeridas com uma certa constância, podem “amolecer” a superfície do

esmalte dental e, como consequência, promover desde pequenos desgastes

até cavidades maiores de erosão ácida.

“Estes desgastes da erosão ácida, além de causar problemas

estéticos, podem ainda causar sensibilidade. O tratamento destas

lesões é feito através de restaurações das áreas afetadas”.

Não abra garrafa com os dentes

Momentos de descontração também podem ser um convite para situações

de improviso. No Carnaval, por exemplo, na falta do abridor para abrir a

garrafa de cerveja muita gente usa os dentes. Jamais faça isso!

De acordo com o Dr. Alípio, fazer isso pode causar acidentes sérios,

como fraturas dentais, lesões na gengiva e cortes profundos nos

lábios. “O uso inadequado dos dentes é responsável por quase 20% das

fraturas de dentes. Acidentes como cortes de lábio também têm uma

incidência grande quando do uso inadequado dos dentes. Então, fica a

dica, levar um abridor de garrafas no bolso pode ser uma boa pedida para

iniciar um bom papo com alguém, além de preservar seus dentes”.

Beijo na boca

E no Carnaval muita gente sai de casa disposta a curtir, conhecer novos

parceiros e beijar na boca. Mas, atenção: é importante saber que a

boca é uma cavidade sensível e que pode ser a porta de entrada de

diversas doenças, algumas de menor gravidade, outras que poderão

provocar transtornos que podem se propagar pelo corpo e acometer outros

órgãos como garganta, pulmão e até o cérebro.

“O beijo torna-se o principal responsável por muitas transmissões de

vírus, bactérias e fungos, nesta época do ano. Essas doenças, em sua

maioria, são transmitidas através de contato direto com a saliva ou

com gotículas de saliva”.

O especialista destaca algumas dessas doenças:

* Mononucleose: mais conhecida como doença do beijo. Em geral, ocorre

pelo contato com saliva de pessoas infectadas. As manifestações

clínicas mais frequentes são febre, ínguas no pescoço, fadiga e

inflamação na garganta e ainda manifestações neurológicas como

convulsões podem aparecer.

* Herpes: é uma doença causada pelo vírus herpes simplex.

Oportunista, ele se manifesta através de lesões bolhosas no entorno da

boca quando a pessoa está com sua imunidade mais baixa. A principal

forma de transmissão é o contato com as vesículas infectadas

principalmente durante o beijo. A sintomatologia consiste em dores

nevrálgicas, parestesias, ardor, coceiras, febre e dor de cabeça.

* Candidíase oral: causada por um fungo (Candida Albicans), a

candidíase, também conhecida como sapinho, causa pequenas lesões

avermelhadas ou esbranquiçadas na língua, que podem ser doloridas e

durar cerca de 5 dias. Entretanto, em pessoas com a imunidade

enfraquecida, como bebês, pessoas desnutridas ou com doenças

crônicas, por exemplo, podem desenvolver a forma mais grave da

infecção, com várias placas brancas na boca. A sua transmissão se

dá principalmente através do beijo.

Mantenha a higiene bucal

Para manter a saúde bucal em dia e manter longe o mau hálito, Dr.

Alípio recomenda que seja feita uma boa higiene, com escovação usando

um creme dental fluoretado, uso de fio dental e enxaguante, assim será

possível manter os dentes limpos e saudáveis.

Consulte o Cirurgião-Dentista

Além da recomendação de cuidado com a higiene bucal, Dr. Alípio

recomenda que as consultas ao Cirurgião-Dentista sejam frequentes, pois

desta forma é possível prevenir doenças e evitar agravos.