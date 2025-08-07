A importância de ter um contrato de prestação de serviços

Você já contratou ou prestou um serviço apenas com base em uma conversa verbal ou em mensagens trocadas no celular? Essa prática é muito comum, mas também é uma das maiores causas de conflitos entre contratantes e prestadores. É nesse cenário que entra a importância do contrato de prestação de serviços, um documento que traz segurança e clareza para ambas as partes.

O que é um contrato de prestação de serviços

O contrato de prestação de serviços é um acordo formal, escrito, que define os direitos e deveres de quem oferece o serviço e de quem o contrata. Ele estabelece pontos como a descrição detalhada do serviço, prazos para execução, valor e forma de pagamento, responsabilidades de cada parte e até cláusulas sobre rescisão e penalidades em caso de descumprimento.

Por que é tão importante

Ter um contrato por escrito evita mal-entendidos e dá segurança jurídica para resolver qualquer problema que possa surgir. Ele serve como prova do que foi acordado e protege tanto o prestador quanto o cliente contra cobranças indevidas, atrasos ou serviços mal executados. Além disso, em caso de disputa judicial, o contrato é a principal ferramenta para o juiz entender e decidir sobre o que foi combinado.

Benefícios para ambas as partes

Para o contratante, o contrato garante que o serviço será prestado conforme o combinado, com qualidade e no prazo estipulado. Para o prestador, assegura que receberá pelo trabalho realizado e que terá respaldo para cobrar eventuais valores em atraso. Outro ponto importante é que o contrato pode incluir cláusulas que prevejam reajustes, garantias e condições especiais, adaptadas à realidade de cada negócio.

Conclusão

Assinar um contrato de prestação de serviços não é burocracia desnecessária, é uma forma de prevenção e de valorização do trabalho. Ele traz transparência, confiança e proteção para todos os envolvidos. Antes de iniciar qualquer prestação de serviço, pense no contrato como um investimento para evitar dores de cabeça no futuro. E, sempre que possível, conte com a orientação de um advogado para elaborar um documento adequado à sua necessidade.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional