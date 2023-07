A produtividade na avicultura de postura brasileira é comprovada por números: por segundo, são produzidos cerca de 1.743 ovos no país, resultando em produção anual de cerca de 52 bilhões de unidades, em 2022, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Para atingir esse nível de produtividade, o manejo correto precisa começar antes mesmo do alojamento das aves. “Atentar-se à estrutura da fábrica de ração e de armazenamento de matérias-primas é de extrema importância. É necessário que o galpão e as demais estruturas, como gaiolas, bebedouros, comedouros, sistema de aquecimento e ventilação, estejam bem posicionados e atendam às necessidades de acordo com a densidade dos lotes, estação do ano e outras particularidades de cada granja”, explica a zootecnista Suellen Gazzola, da Auster Nutrição Animal. Garantir a longevidade das aves é outro ponto importante. A especialista da Auster lembra que para as aves viverem mais e manterem a produção de qualidade, o trabalho envolve diferentes pilares. “As pesagens semanais e o controle nutricional, principalmente na fase de cria e recria, garantem a uniformidade e o desempenho inicial do lote. São itens essenciais para a ovipostura nas fases seguintes. A postura começa na 18ª semana, com o pico de produção entre a 28°e 30ª e se estende até por volta 40ª semana – a postura pode acontecer até depois das 100 semanas. No entanto, existem diferenças do início ao fim da produção de ovos, pois há queda no metabolismo das aves, especialmente para a mobilização do cálcio destinado à formação da casca”. Apesar de ovos maiores em aves mais velhas, a espessura da casca diminui afetando sua rigidez e, no caso de ovos vermelhos, há ainda a redução da pigmentação. Da mesma forma, a qualidade interna é prejudicada com alteração no albúmen, que se torna mais líquido. “É claro que a produção oscila ao longo da vida produtiva da ave. Por esta razão, o balanço nutricional deve ser acompanhado ao longo de todo o ciclo com o mesmo grau de importância. No caso de aves longevas, a alternativa para os problemas relacionados à absorção de nutrientes está na suplementação que mantenham níveis adequados de aminoácidos, minerais, energia, proteínas e outros componentes necessários. O produtor também deve se preocupar em manter equilibrada a saúde intestinal das aves, pois é lá que acontecem os processos de absorção de nutrientes, influenciando diretamente na produção de ovos”, detalha Suellen. A Auster Nutrição Animal conta com ferramentas nutricionais que apoiam os avicultores em todos os ciclos das fases de postura. A linha Aela ajuda a melhorar os índices zootécnicos, promovendo melhor digestibilidade e resultando em melhor saúde intestinal com consequente reforço do sistema imune. “A avicultura comercial torna-se ano após ano mais eficiente. Nós buscamos formas de suportar o aumento da produtividade, com o desenvolvimento de soluções nutricionais tecnológicas acessíveis, além de eficazes e seguras”, completa a zootecnista da Auster Nutrição Animal.

A Casa de Cultura Fazenda Roseira vai promover seis encontros com mestras jongueiras nos meses de julho e agosto, em Campinas. O projeto “Mestras Jongueiras e seus saberes ancestrais” foi contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (Ficc) 2022-2023 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A pasta também apoia o evento. É preciso fazer inscrição no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU9kPcDl78cyxPzAMWXqj2qmYtZd94aV2AkQLspAa0sbCIwA/viewform

Os encontros começaram no dia 15 de julho, sábado, com a mestra Alessandra Ribeiro com o tema “As mestras jongueiras: fé, devoção e lendas”. O segundo encontro será neste sábado, 22 de julho, na Casa de Cultura Fazenda Roseira, equipamento público de gestão compartilhada com a Associação do Jongo Dito Ribeiro.

O projeto tem por objetivo compartilhar saberes ancestrais relacionadas aos conhecimentos diversos das mestras jongueiras, tendo como público-alvo os espaços culturais, grupos, professores e comunidade em geral que queiram conhecer mais a diversidade dos saberes ancestrais de matriz africana como: culinária, manifestações, musicalidades, mitologias e roteiros da Comunidade Jongo Dito Ribeiro.

Além dos encontros será realizado o evento “Compartilhando Saberes das Mestras Jongueiras”, com a mestra Alessandra Ribeiro, nos dias 17 e 24 de outubro, na Sala de Leitura Clelia Santana, na Estação Cultura. (Veja a programação)

Sobre a Comunidade Jongo Dito Ribeiro

É formada por um grupo de pessoas e familiares, os jongueiros, que reconstituem a manifestação do Jongo em Campinas a partir da memória de Benedito Ribeiro. Rodas com toque, canto e dança, objetivam compartilhar e sustentar a permanência desta cultura ancestral. A Comunidade foi batizada como Dito Ribeiro em homenagem a Benedito Ribeiro que, ao migrar do interior de Minas Gerais para Campinas na década de 1930, manteve a tradição do Jongo de seus antepassados.

O objetivo da comunidade é reescrever e escrever a história do Jongo na cidade, no Brasil e no mundo, para que a manifestação cultural seja expandida e respeitada em suas diferentes formas, utilizando-se elementos como a descontração, a alegria, o afeto, as boas energias, a autonomia e preservação dos toques, cantos e danças praticados. Desde 2002, a Comunidade Jongo Dito Ribeiro que tem o protagonismo das lideranças mestras e mulheres negras, realiza trabalhos de reconstituição, composição e pesquisa para manter esta tradição viva, trazendo aos viajantes esta importante manifestação da cultura popular de matriz africana e afro-brasileira, elemento de resistência e união para a sociedade. É a comunidade que realiza a gestão compartilhada da Casa de Cultura Fazenda Roseira.

Serviço

Evento: Mestras Jongueiras e seus saberes ancestrais

Tema 2 – A vestimenta, os contos e os sentidos das festas em seus diversos territórios do Sudeste com Vanessa Dias

Data: 22/07/2023 (sábado)

Horário: 9h às 17h

Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira

Endereço: rua Domingos Haddad, 1 – Residencial Parque da Fazenda, Campinas

Tema 3 – As mestras jongueiras no Roteiro Afro e na Salvaguarda do Jongo com Bianca Lúcia

Data: 29/07/2023 (sábado)

Horário: 9h às 17h

Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira

Tema 4 – A culinária jongueira com a mestra Alessandra Ribeiro

Parte 1 – 30/07/2023 (domingo)

Horário: 13h às 18h

Parte 2 – 02/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 18h às 21h

Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira

Tema 5 – As ervas e curas das mestras jongueiras com Maíra Silva

Parte 1 – 08/08/2023 ( terça-feira)

Horário: 18h às 22h

Parte 2 – 09/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 18h às 22h

Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira

Tema 6 – A criança jongueira: brincadeiras e transmissão de saberes das mestras com a mestra Alessandra Ribeiro

Parte 1 – 22/08/2023 (terça- feira)

Horário: 13h30 às 17h30

Parte 2 – 23/08/2023 (terça feira)

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira

Compartilhando Saberes das Mestras Jongueiras com Mestra Alessandra Ribeiro

Data: 17 e 24/10

Horário: 9h às 17h

Local: Sala de Leitura Clelia Santana, na Estação Cultura

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro

