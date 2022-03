Abertas inscrições para seleção de Assistente de Alfabetização

A Secretaria Municipal de Educação comunica a abertura, a partir desta quinta-feira, dia 3 de março, das inscrições de processo seletivo para contratação de assistente de alfabetização do projeto Tempo de Aprender, do Governo Federal. O prazo de cadastramento termina na próxima segunda-feira, dia 7. O concorrente atuará como voluntário com bolsa mensal, por turma, de R$ 150. O recurso será pago a título de ressarcimento de transporte e alimentação.

De acordo com o secretário da pasta, Paulo Paliari, a seleção não tem vínculo com o município e a contratação dos assistentes será realizada pela Associação de Pais e Mestres (APM) de cada unidade escolar. “Esse é um programa do Governo Federal em que atuamos como intermediadores. Os interessados devem requerer a inscrição diretamente na unidade escolar de sua preferência”, ressaltou.

Para consultar o edital de seleção, basta acessar o site https://bit.ly/edital-tda. No ato da inscrição, é necessário entregar os seguintes documentos: formulários de inscrição devidamente preenchidos; cópias do RG, CPF e do comprovante de endereço; comprovante de matrícula no curso de Pedagogia ou certificado de conclusão de curso e comprovante de experiência em sala de alfabetização ou magistério.

Reforço

O projeto Tempo de Aprender é um programa de alfabetização abrangente, criado com o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país. O programa realiza ações que atuam no sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas para alunos, professores e gestores educacionais; aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos por meio de atenção individualizada; e valorizar os professores e gestores da alfabetização.