Ação do Dia Mundial da Água leva alunos da Escola Municipal Augusto Coelho ao Carvoeiro e à ETA

Em ação integrada entre as Secretarias Municipais de Educação e de Meio Ambiente, cerca de 140 alunos do 8º ano da Escola Municipal Augusto Coelho participaram, na manhã desta terça-feira, 24 de março, de uma programação especial em alusão ao Dia Mundial da Água. A iniciativa contou com o apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) e teve como objetivo promover a educação ambiental por meio da vivência prática do ciclo da água.

A atividade teve início com visita técnica ao córrego da Fazenda Santo Antônio, conhecido como Carvoeiro, importante manancial utilizado no abastecimento do município. No local, os estudantes compreenderam, na prática, a relação entre os recursos hídricos locais, como o Ribeirão Pitibirigui, e o Rio Camanducaia, integrante da bacia hidrográfica da região. Durante a visita, foram abordados temas como a preservação das nascentes e a importância das matas ciliares para a manutenção da qualidade e da disponibilidade da água.

Na sequência, os alunos visitaram as instalações do Departamento de Água e Esgoto (DAE), responsável pelos serviços de saneamento básico no município. Acompanhados pelas equipes técnicas, os estudantes conheceram as etapas do processo de captação, tratamento, filtragem e distribuição da água, compreendendo a complexidade envolvida na garantia do abastecimento de água potável à população.

O secretário municipal de Saneamento, Giovani Lucas Barbosa, destacou a relevância da iniciativa para a formação cidadã dos alunos, ressaltando a importância da conscientização quanto ao uso responsável dos recursos hídricos e à valorização dos serviços de saneamento básico.

A programação foi coordenada pela supervisão do Ensino Fundamental II e terá continuidade em sala de aula, com o desenvolvimento de atividades pedagógicas complementares. Os alunos irão produzir materiais informativos com base na experiência vivenciada, com o objetivo de fortalecer a conscientização ambiental e ampliar a disseminação do conhecimento no ambiente escolar.