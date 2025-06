Acidente em Artur Nogueira deixa uma vítima com ferimentos leves

Esposa do condutor foi encaminhada ao Pronto-Socorro após colisão com poste

Na tarde desta segunda-feira (09), por volta das 18h54min, a Polícia Militar atendeu a um acidente de trânsito na Rua Boa Vista, em Artur Nogueira. O condutor do veículo, um jovem de 19 anos, relatou que perdeu a atenção ao desviar o olhar para seu filho, que chorava no banco traseiro. O descuido resultou na colisão do Fiat Pálio contra um poste.

No momento da chegada da equipe policial, a esposa e o filho do motorista já haviam sido socorridos até o Pronto-Socorro Municipal. A esposa sofreu apenas ferimentos leves. O condutor, identificado como servente, não sofreu lesões.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e as circunstâncias serão apuradas.