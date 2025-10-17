Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Mogi Guaçu
Durante patrulhamento, jovem foi flagrado com cocaína, crack e dinheiro em espécie; caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária
Na tarde desta quinta-feira, 16 de outubro, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada após a equipe avistar o jovem mudando de direção e acelerando o passo ao perceber a aproximação da viatura na Rua João Diroldi.
Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem. Com ele, foram localizados seis microtubos de cocaína (0,004 kg), onze pedras de crack (0,004 kg) e R$ 22,00 em dinheiro. Ao ser questionado, o adolescente confessou que estava comercializando entorpecentes no local.
O jovem recebeu voz de apreensão, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou a apreensão pelo crime de tráfico de drogas. O infrator permaneceu à disposição da Justiça.