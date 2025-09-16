Adolescente é flagrado com drogas e rádio comunicador em Jaguariúna

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (16) no bairro Roseira de Baixo, em Jaguariúna. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) por volta das 10h, durante patrulhamento preventivo na região do CAPS.

Segundo a corporação, o jovem estava em um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes e, ao notar a aproximação das equipes, tentou fugir. Na tentativa de despistar os agentes, invadiu uma residência e simulou ser morador do local, mas a adolescente que vive na casa confirmou que ele não tinha relação com a família.

Durante as buscas, os guardas localizaram sobre uma cama um invólucro plástico contendo entorpecentes e um rádio comunicador em funcionamento, que estaria sendo usado para monitorar a movimentação policial. Com o jovem também foram apreendidos dois flaconetes de cocaína e R$ 150 em dinheiro.

Diante da situação, foi dada voz de apreensão e, devido ao risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. O adolescente foi conduzido à UPA para exame de corpo de delito e, em seguida, à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial instaurou inquérito e o liberou ao responsável legal.

Todo o material apreendido foi apresentado e ficou à disposição da Justiça.