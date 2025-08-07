Adolescente morre após ser atropelado enquanto soltava pipa em Mogi Mirim

Foto Reprodução Redes Sociais

Jovem de 16 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos; motorista prestou socorro e foi liberada

Um adolescente de 16 anos morreu após ser atropelado na tarde desta quarta-feira (6) enquanto soltava pipa às margens da Rodovia SP-147, em Mogi Mirim (SP). O acidente aconteceu por volta do km 3,7, na zona rural da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem foi atingido e jogado para o acostamento da pista em estado grave. Ele foi socorrido em estado grave pelo Resgate à Santa Casa de Mogi Mirim. No entanto, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pelo médico plantonista às 19h04.

A motorista, identificada como autora do atropelamento, permaneceu no local, prestou socorro à vítima e acompanhou os trabalhos da perícia. Ela estava em velocidade compatível com a via, não apresentava sinais de embriaguez, possuía habilitação válida e o veículo estava regular.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local com equipe composta pelo perito Tiago e a fotógrafa Maiara. A Polícia Civil de Itapira expediu a guia para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML).