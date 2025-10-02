Adulteração de bebidas: Força-Tarefa do Governo de SP apreende 1,8 mil lacres falsos

Material estava com dois suspeitos – um deles tem passagem por falsificação de bebidas

A força-tarefa do Governo de São Paulo identificou dois irmãos suspeitos de adulterar bebidas alcoólicas na zona sul da capital. Eles são investigados pela Polícia Civil por envolvimento ulação das bebidas. A dupla foi identificada durante uma operação de repressão à adulteração e falsificação de bebidas na zona sul de São Paulo.

Os agentes foram até um endereço no Jardim Campo Limpo, na quarta-feira (1º), após receberem denúncia de que no local havia embalagens, etiquetas e demais insumos destinados à falsificação e adulteração de bebidas destiladas.

Na casa de um deles, os policiais encontraram centenas de lacres e tampas de uísques guardados em sacos e caixas dentro de um quarto nos fundos. Em outro cômodo, também localizaram objetos semelhantes.

Ao todo, foram apreendidos 1,8 mil lacres e tampas de uísques de diferentes marcas nacionais e importadas, além de três garrafas vazias. Todo o material foi encaminhado para a perícia.

Um dos investigados, de 52 anos, já havia sido indiciado em 2022 por falsificação de bebidas. Na ocasião, no mesmo endereço, os policiais apreenderam bebidas adulteradas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita é que os irmãos substituíam o conteúdo de garrafas de marcas importadas e de maior valor agregado por líquidos de bebidas mais baratas ou produzidos de forma artesanal, adicionando posteriormente tampas e lacres falsificados. Dessa forma, os produtos eram comercializados como se fossem originais.

O caso foi registrado no 37º Distrito Policial (Campo Limpo) como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de bebidas. A dupla segue investigada pelo crime.

Gabinete de crise e fiscalizações

O Governo de São Paulo segue mobilizado nas investigações e medidas de precaução após os casos de contaminação por metanol relacionados a bebidas falsificadas. Um gabinete de crise foi instaurado na terça-feira (30) para intensificar as ações.

Seis estabelecimentos foram interditados até a tarde de quarta-feira (1) após fiscalização conjunta entre as secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça. As ações são cautelares e o envolvimento dos estabelecimentos com os casos é investigado.

Até agora, foram apreendidas quase mil garrafas para investigação durante as operações integradas desta semana. Outras 17,7 mil foram encontradas em uma fábrica clandestina em Americana. Um lote de 128 mil garrafas foi lacrado em Barueri nesta quarta-feira (01) por falta de documentação. Durante todo o ano, mais de 50 mil foram apreendidas pela polícia em ações de combate à falsificação de bebidas alcoólicas.

O Governo de São Paulo anunciou as medidas a serem tomadas para tratar da intoxicação por metanol. Entre as ações estão interdição cautelar de estabelecimentos, disponibilização de mecanismos rápidos de denúncia, estruturação de atendimento em toda a rede de saúde e intensificação das investigações da Polícia Civil e Secretaria da Fazenda.

