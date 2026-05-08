Agibank abre inscrições para o Programa de Estágio 2026

O programa de estágio também oferece pacote de benefícios, com oportunidades de efetivação como analista júnior

O Agibank, banco híbrido que combina a eficiência e escalabilidade do digital com a proximidade e acolhimento da presença física, anunciou a abertura das inscrições para a 2ª turma de 2026 do seu Programa de Estágio, com oportunidades nas áreas administrativas, mercado financeiro, tecnologia e Dados.

Ao todo, são 18 vagas, sendo 16 para atuação presencial na sede do banco, em Campinas (SP) – localizada ao lado do Aeroporto de Viracopos – e 2 vagas para São Paulo, capital, com jornada de 6 horas diárias e bolsa-auxílio de R$ 2,4 mil.

O programa conta, ainda, com um pacote de benefícios de bem-estar para o estagiário:

● Alimentação: Vale-Refeição e Vale-Alimentação no valor total de R$ 1.218,56.

● Transporte: Auxílio-mobilidade de R$ 250 ou Vale-Transporte, além de fretado gratuito para a sede.

● Saúde e bem-estar: Plano de saúde e odontológico, teleatendimento médico e psicológico, TotalPass.

● Diferenciais: Day-off de aniversário e plano de saúde pet.

Para participar, é preciso estar cursando uma das áreas correlatas a partir do 4º semestre ou pós-graduação, mestrado ou doutorado, ter conhecimento em ferramentas de Inteligência Artificial e ter disponibilidade para estagiar presencialmente por pelo menos um ano.

Oportunidade de desenvolvimento

O Programa de Estágio do Agibank é a principal porta de entrada para as vagas de Analista Júnior. Nos últimos dois anos, foram abertas mais de 350 vagas internas com prioridade para os estagiários; 19% dos talentos da turma de 2025 já foram promovidos.

Para possibilitar esse crescimento na carreira, desde o primeiro dia, cada estagiário conta com um mentor. “Em menos de um ano, cerca de 1 em cada 4 estagiários são efetivados. Queremos que o programa seja apenas um dos passos para agilizar a carreira de novos talentos que estejam interessados em crescer conosco”, disse Lucas Aguiar, diretor de Gente e Governança do Agibank.

Hoje, o banco conta com mais de 1.100 lojas em todo o território brasileiro e, recentemente, tornou-se o primeiro banco de Campinas a estrear na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), captando US$ 240 milhões em seu IPO. Em 2025, o Agibank encerrou o ano com 6,7 milhões de clientes ativos, receita total de R$ 10,7 bilhões (+46,8% em relação a 2024) e lucro líquido de R$ 1,0 bilhão.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de maio pelo site oficial: carreiras.agibank.com.br/estagio. O processo de seleção inclui inscrição, testes online, etapa em grupo e entrevista final. A previsão para o início da jornada é ainda neste ano, em agosto.

Mais informações:

agibank@fsb.com.br