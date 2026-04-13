Agiliza Posse ultrapassa 7,6 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2026

O programa Agiliza Posse, da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, registrou 7.684 atendimentos entre os meses de janeiro, fevereiro e março de 2026, consolidando-se como um dos principais pontos de acesso da população aos serviços públicos municipais.

Somente no mês de março, foram realizados 3.052 atendimentos, número superior aos meses anteriores, que contabilizaram 2.305 em janeiro e 2.327 em fevereiro. Entre os serviços mais procurados no período, destacam-se os atendimentos de Previdência/INSS, com 3.191 registros no trimestre, além de Água e Esgoto (903), Cadastro Único (879) e Balcão de Currículos (484).

Na área de empregabilidade, o Agiliza Posse realizou 753 entrevistas de emprego ao longo do trimestre, reforçando o trabalho de intermediação entre empresas e trabalhadores do município.

O espaço também concentrou atendimentos importantes como emissão de Carteira de Trabalho, serviços da Junta Militar, Cartório Eleitoral, Procon, Sebrae Aqui, Conta Gov e Banco do Povo, ampliando o acesso da população a diversos serviços em um único local.

Criado com o objetivo de centralizar e agilizar o atendimento ao cidadão, o Agiliza Posse segue fortalecendo a oferta de serviços públicos, garantindo mais praticidade, organização e eficiência no dia a dia da população.