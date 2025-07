‘AGOSTO LILÁS’ DESTACA A IMPORTÂNCIA DO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Com o lema “Respeito é Lei: Diga Não à Violência contra a Mulher”, a campanha Agosto Lilás reforça a conscientização, prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar em todo o Brasil. A mobilização marca os 19 anos da Lei Maria da Penha, um dos principais marcos legais no combate à violência de gênero no país.

Em Jaguariúna, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e em parceria com o Conselho da Mulher, preparou uma programação especial durante o mês de agosto. Estão previstas palestras nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), rodas de conversa, ações educativas e mobilizações nas redes sociais. O objetivo é ampliar o debate e incentivar a denúncia de todos os tipos de agressão.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam a gravidade do problema: em 2024, mais de 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. A campanha também chama a atenção para o fato de que a violência contra a mulher não se limita à agressão física — ela pode ser psicológica, moral, sexual e patrimonial.

O Disque 180, canal gratuito e sigiloso, funciona 24 horas por dia, acolhendo vítimas e encaminhando os casos para os órgãos responsáveis. Mais do que uma campanha, o Agosto Lilás é um chamado coletivo por respeito, igualdade e justiça.

Confira a programação em Jaguariúna:

Rádio Estrela FM

01/08 – Tema: Respeito é Lei: Diga Não à Violência contra a Mulher

CRAS Nassif

06/08 – 9h

Mitos e Verdades sobre a Violência Doméstica

Parque Florianópolis

07/08 e 08/08 – 9h

Direitos da Mulher

Casa da Mulher de Jaguariúna

12/08 – 9h30 – Reunião mensal do Conselho da Mulher

CRAS Cruzeiro do Sul

12/08 – 14h

13/08 – 9h

Lei Maria da Penha

CRAS Centro

14/08 – 14h

Ciclo da Violência Doméstica