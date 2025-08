AGOSTO LILÁS: EVENTO DA PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA PROMOVE CONSCIENTIZAÇÃO E ACOLHIMENTO EM JAGUARIÚNA

Nesta sexta-feira, dia 8 de agosto, às 19h30, Jaguariúna será palco de um importante encontro voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher. O evento “Agosto Lilás: Elas Não Estão Sozinhas” será realizado no Auditório da UniFAJ – Campus I, localizado na Rua Amazonas, 504, no Jardim Dom Bosco.

A iniciativa é promovida pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Jaguariúna, com apoio da Prefeitura Municipal e da própria UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna), e integra a campanha nacional Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Com entrada gratuita e aberta ao público, o encontro contará com a presença de autoridades e especialistas engajadas na causa. Entre as presenças já confirmadas estão a juíza da Comarca de Jaguariúna, dra. Ana Paula Arias, além de vereadoras da cidade e outras personalidades locais que atuam na promoção dos direitos das mulheres.

O objetivo principal do evento é informar, acolher e fortalecer as mulheres, criando um espaço de diálogo e apoio. Segundo os organizadores, a proposta é deixar claro que “elas não estão sozinhas”, e que existe uma rede de apoio disposta a acolher, orientar e proteger todas as mulheres que enfrentam ou enfrentaram situações de violência.

As inscrições podem ser feitas no link: https://www.sympla.com.br/evento/agosto-lilas-elas-nao-estao-sozinhas/3060215

Serviço:

Evento: “Agosto Lilás: Elas Não Estão Sozinhas”

Data: sexta-feira, 8 de agosto

Horário: 19h30

Local: Auditório da UniFAJ – Campus I

Endereço: Rua Amazonas, 504 – Jardim Dom Bosco, Jaguariúna

Entrada gratuita