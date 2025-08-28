ALESP APROVA E JAGUARIÚNA SE TORNA MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, por unanimidade, o projeto de lei 792/2025 que concede o título de Município de Interesse Turístico (MIT) à cidade de Jaguariúna. A proposta contou a assinatura de 92 dos 94 parlamentares da Alesp. O objetivo é fortalecer o turismo regional como vetor de crescimento econômico e valorização das potencialidades locais. Outras 69 cidades também tiveram projetos de MITs aprovados.

Com o título, Jaguariúna poderá receber repasses específicos do governo estadual para investir em infraestrutura e promoção turística. O próximo passo, segundo a administração municipal, é buscar a elevação à categoria de estância turística.

“É um momento histórico para nossa cidade. Este reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo de valorização das nossas belezas naturais, da cultura e do potencial de eventos que Jaguariúna oferece. Vamos em busca agora do título de estância turística”, afirmou o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

“É um reconhecimento que nossa cidade perseguia há anos e que agora, no primeiro ano de gestão do prefeito Davi Neto, com dedicação de todo seu governo, se torna realidade. Mais que um título, o MIT abre portas para novos investimentos, fortalece nosso turismo e projeta Jaguariúna ainda mais no cenário estadual e nacional”, comemorou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna, Mariana Camargo Bruscato.

O TÍTULO

Com a aprovação das novas cidades, São Paulo passará a contar, após a sanção dos projetos pelo governador Tarcísio de Freitas, com 214 MITs, além das 70 estâncias turísticas.

Os MITs são cidades com grande potencial turístico, que recebem apoio do estado para desenvolver projetos na área. O título serve para reconhecer e fomentar a aptidão turística que esses municípios possuem, incentivando investimentos, em parceria com o Executivo estadual, em infraestrutura e promoção das atrações.

Foto: arquivo Prefeitura