Alunos da rede municipal recebem palestras sobre autocuidado e temas de saúde nas escolas

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, iniciou na última segunda-feira, 18 de maio, as ações do Programa Saúde na Escola (PSE), levando informação e conscientização para dentro das salas de aula da rede municipal. Com palestras conduzidas por enfermeiras do município, os estudantes participam de atividades voltadas ao tema autocuidado e outros assuntos importantes para a saúde e o bem-estar.

As ações seguem um cronograma organizado conforme a faixa etária dos alunos e abordam temas como autocuidado, alimentação saudável, bullying, além de orientações sobre DSTs e gravidez. O objetivo é trabalhar a prevenção e incentivar hábitos saudáveis desde a infância e adolescência.

As atividades estão sendo realizadas nas unidades EMEF Professora Mary Rosa Baracat Chaib, EMEIEF Letícia Paganotti Torezan, EMEF Professora Isaura de Carvalho Coelho, CIEF – Centro Integrado de Educação Fundamental, EMEI Maria Carolina Vicenzotti Benedito, EMEF Mario Bianchi, EMEF Professora Conceição Godoi Menuzzo, EMEF Prefeito Augusto Coelho e também em turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o cronograma do programa, as atividades contemplam estudantes de diferentes etapas da rede municipal. O tema autocuidado atende alunos do 1º ao 5º ano; as ações sobre bullying trabalham turmas dos anos iniciais; já os temas relacionados a DSTs e gravidez são direcionados aos estudantes do 6º ao 9º ano e também à Educação de Jovens e Adultos, respeitando a faixa etária e a realidade de cada público.

Para a secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, iniciativas como essa aproximam os serviços públicos da rotina dos estudantes e fortalecem o trabalho preventivo. “Levar a saúde para dentro das escolas é investir em informação e prevenção. Quando trabalhamos temas importantes desde cedo, ajudamos crianças e adolescentes a desenvolver hábitos saudáveis e maior consciência sobre o cuidado com a própria saúde”, destacou.

Mais do que palestras, os encontros criam momentos de troca, aprendizado e conscientização, aproximando os alunos de temas importantes do dia a dia. A iniciativa fortalece a integração entre saúde e educação e amplia o acesso à informação dentro do ambiente escolar, contribuindo para a formação de crianças e adolescentes mais conscientes sobre os cuidados com a própria saúde.