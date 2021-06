Amparo está na fase emergencial a partir de amanhã e entra em lockdown no final de semana

Nas próximas duas semanas, Amparo terá mais restrições no enfrentamento à pandemia de coronavírus. A partir de amanhã, 1º de junho, Amparo entra na fase emergencial do Plano São Paulo, fase em que apenas serviços essenciais podem funcionar. Nos próximos dois finais de semana, a cidade entra em lockdown, e até mercados e postos de gasolina serão fechados.

A decisão foi tomada depois de o boletim de Covid-19 de ontem, 30 de maio, registrar que não há mais nenhuma vaga em leitos de UTI ou enfermaria em Amparo. Nos três hospitais da cidade, inclusive no Hospital de Campanha construído há menos de dois meses, a ocupação de leitos de enfermaria e UTI está em 100%. Na Santa Casa Anna Cintra, os indicadores estão ainda piores. Apenas no mês de maio, 46 pessoas já morreram por Covid-19 em Amparo, o maior índice desde o início da pandemia.

Nesta semana, de terça a quinta-feira, apenas mercados, padarias, farmácias e postos de combustível poderão funcionar na cidade. Os mercados poderão abrir até meia noite, para que a população tenha tempo de fazer suas compras para o final de semana, pois de sexta-feira à domingo, os mercados só poderão funcionar por delivery em Amparo.

Na sexta-feira, a cidade entra em lockdown, e apenas farmácias terão as portas abertas, além dos serviços funerários, hospitalares e de pronto atendimento médico. Pessoas que trabalham com entrega de alimentos em supermercados e em indústrias essenciais poderão trabalhar. As empresas precisarão fazer um cadastro no site da Prefeitura para informar um plano de trabalho, com a lista de profissionais que vão trabalhar. As pessoas que estiverem na rua e não estiverem cadastradas como trabalhadores desses setores, estarão sujeitas a multa de R$ 500,00.

Nos dias de lockdown, o transporte coletivo não funcionará na cidade. As indústrias essenciais da cidade, como de limpeza, produtos da área da saúde, e alimentos, poderão funcionar com 50% dos seus trabalhadores, desde que testados negativos para Covid-19. No sábado e domingo, postos de gasolina também não estarão funcionando em Amparo.

Na próxima semana, de segunda a quinta-feira, Amparo volta à fase emergencial, com apenas serviços essenciais funcionando. No próximo final de semana, dias 11, 12 e 13 de junho, Amparo entrará novamente em lockdown, nos mesmos moldes da semana anterior.

Até o dia 13 de junho, a fiscalização será redobrada na cidade, inclusive com barreiras sanitárias nas principais vias de acesso.

O decreto municipal com todas as regras deve ser publicado nos próximos minutos no Jornal Oficial de Amparo, no portal www.amparo.sp.gov.br.