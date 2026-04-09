Anvisa determina recolhimento de lote de dipirona após identificar desvio de qualidade

Medicamento da Hypofarma teve comercialização, distribuição e uso suspensos em todo o país

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta quarta-feira, 8 de abril, o recolhimento de um lote de dipirona monoidratada 500 mg por mililitro produzido pela empresa Hypofarma.

A medida também suspende a comercialização, distribuição e uso do lote 24112378 do medicamento, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União.

De acordo com a Anvisa, foi identificado desvio de qualidade no produto, com a presença de material particulado não dissolvido, considerado estranho à formulação.

O medicamento é comercializado em caixas com 100 ampolas de 2 mililitros e é amplamente utilizado como analgésico e antitérmico.

Em nota, a empresa informou que o problema está restrito a um único lote e reforçou que seus produtos seguem padrões técnicos e regulatórios exigidos pelas autoridades sanitárias.

A Hypofarma também destacou que mantém investimentos contínuos na modernização de processos produtivos e no aprimoramento dos controles de qualidade.

A orientação é que profissionais de saúde e estabelecimentos verifiquem os estoques e suspendam imediatamente o uso do lote afetado.

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