Anvisa proíbe venda de fórmula infantil contaminada por toxina

Medida foi adotada após comunicado do prório fabricante

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (19) a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de lotes da fórmula infantil para lactentes Aptamil Premium 1 – 800g, produzida pela Danone.

Em nota, a Anvisa informou que a decisão foi tomada após comunicado de recolhimento voluntário emitido pelo próprio fabricante. Laudos da Danone constataram a presença da toxina cereulida no produto, indicado para recém-nascidos de até 6 meses.

De acordo com o comunicado, os seguintes lotes devem ser recolhidos:

– 2026.09.07 (fabricação em 8/3/2025)

– 2026.10.03 (fabricação em 3/4/2025)

– 2026.09.09 (fabricação em 10/3/2025)

A Anvisa destacou que a cereulida é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus e que o consumo de alimentos contaminados por essa substância pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia (sonolência excessiva, lentidão de movimentos e de raciocínio), além de incapacidade de reagir e expressar emoções.

Para o consumidor que utiliza a fórmula infantil Aptamil Premium 1 – 800g, a orientação é verificar o número do lote impresso. Caso o produto pertença a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo.

Para receber informações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções, a Anvisa pede que o consumidor entre em contato diretamente com a Danone, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) indicado na embalagem.

“Se a criança apresentar sintomas compatíveis com os citados após o consumo do produto dos lotes indicados, leve-a para atendimento médico. Ao procurar atendimento, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso a tenha disponível.”

Posicionamento da Danone

“A Danone jamais compromete a segurança dos alimentos e a saúde dos bebês. Todas as nossas fórmulas são fabricadas sob padrões rigorosos de qualidade e passam por mais de 500 controles antes de chegar ao mercado.

Considerando e acompanhando atentamente as recentes evoluções internacionais relacionadas à detecção da presença da substância rara conhecida como cereulida em um ingrediente usado em fórmulas infantis, e mantendo desde janeiro de 2026 um diálogo contínuo e transparente com a autoridade sanitária brasileira (Anvisa), fomos comunicados nos últimos dias sobre a atualização de uma nova avaliação conduzida pela agência.

Antecipando-nos a esse cenário, a Danone reafirma nosso compromisso inegociável com os mais elevados padrões regulatórios, de segurança e de qualidade dos alimentos, e decidiu, de forma proativa e preventiva, realizar a retirada voluntária de um número limitado de três lotes, exclusivamente do produto Aptamil Premium 1 (800 g), no mercado brasileiro, em linha com a evolução das regulamentações que abrangem o portfólio local e, também, todo o portfólio global da companhia.

Essa ação envolve com lotes de fabricação nas datas: 08/03/2025, 10/03/2025 e 03/04/2025, que são produtos exclusivamente vendidos em 2025, para os quais nossos controles internos indicam que já foram majoritariamente consumidos. Seguimos colaborando integralmente com a autoridade sanitária, como temos feito de forma constante nos últimos meses, e reforçamos que todos os demais lotes de Aptamil e demais produtos do portfólio nacional da Danone não fazem parte dessa medida preventiva e regulatória, permanecendo totalmente seguros para o consumo.

Queremos tranquilizar pais, mães e profissionais de saúde: nossas fórmulas continuam atendendo plenamente à legislação brasileira vigente e aos mais altos padrões de qualidade. Sabemos que essas medidas, mesmo que preventivas e cautelosas, podem gerar dúvidas; por isso nossa equipe de atendimento ao consumidor está disponível para prestar todo o suporte pelos seguintes canais:

E-mail: dac@danone.com

Telefone e WhatsApp: 0800 701 7561. Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. Casos envolvendo saúde: Atendimento 24 horas, incluindo fins de semana e feriados.

Fonte Agência Brasil