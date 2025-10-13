Aposentadoria fora do Brasil: os 10 países mais buscados pelos brasileiros

Com o passar do tempo, sobretudo depois da reforma da previdência, muitos brasileiros começaram a procurar advogado para aposentadoria com o intuito de compreender se seria possível viver essa nova etapa da vida em outros países.

Essa procura, dentre as muitas variáveis que a compõem, pode estar ligada a busca por uma melhor qualidade de vida, segurança, boa estrutura de saúde, estabilidade financeira, entre outras questões que podem ser atrativas para esse público.

Nesse sentido, um levantamento realizado pelo escritório Bocchi Advogados, especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, com base nas buscas feitas no Google em 2025, revelou os 10 países mais procurados por brasileiros que sonham em ter uma aposentadoria fora do Brasil.

A pesquisa fez uma análise de cerca de 200 mil pesquisas relacionadas à pergunta “quanto ganha um aposentado em…” e acabou revelando algumas tendências nas buscas pelos aposentados.

Os 10 países mais buscados para aposentadoria pelos brasileiros

O estudo da Bocchi Advogados analisou aproximadamente 200 mil buscas relacionadas ao custo recebido por aposentados em outros países. O ranking mostrou os dez países que mais despertam interesse pelos brasileiros, sendo eles: Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Suíça, Venezuela, China, Holanda e Japão.

Nos Estados Unidos, o valor da aposentadoria tende a variar conforme o tempo de contribuição e a idade de aposentadoria. No ano de 2024, por exemplo, o benefício máximo concedido foi de US$ 3.822 mensais para quem se aposentou aos 67 anos. Para 62 anos, o benefício máximo caiu para US$ 2.710, e, para 70 anos, foi de US$ 4.873 mensais.

Em Portugal, o valor médio da aposentadoria em 2025 está em torno de € 520 a € 560 mensais. Todavia, é importante compreender que não existe um dado único, porque o valor da aposentadoria depende do tempo de contribuição e dos rendimentos durante a vida no trabalho.

Na Espanha, a aposentadoria média para um aposentado é de € 1.254,70. No regime geral, essa média é a mais elevada, com € 1.403,90 mensais. A aposentadoria para trabalhadores independentes é mais baixa, recebendo em média € 835 por mês.

Na Itália, o valor mínimo de aposentadoria para trabalhadores assalariados e autônomos é de € 598,61 por mês. Na Alemanha, um a cada quatro pensionistas recebe menos de € 1.000 por mês. Isso ocorre porque o país incentiva a previdência privada, através de benefícios tributários, permitindo que os aposentados tenham mais dinheiro disponível.

Na Suíça, a aposentadoria mínima é de 1.225 francos até um máximo de 2.450 francos para pessoas físicas. Para casais, o valor pode chegar a 3.675 francos. Todavia, para estrangeiros, a média é de 645 francos para homens e de 630 francos para mulheres.

Na Venezuela, os aposentados do Seguro Social recebem 130 bolívares soberanos por mês. Na China, a pensão mensal de aposentadoria varia conforme o tempo de contribuição e o cargo ocupado. É importante enfatizar que se trata de um sistema bem complexo comparado com os demais do mundo, o que dificulta saber precisamente o valor médio da aposentadoria.

No Japão, um trabalhador que contribuiu por 40 anos receberá 795.000 ienes ao ano. Na Holanda, o sistema de aposentadoria é composto por uma pensão básica estatal, conhecida como AOW, e uma previdência complementar, podendo ser no valor de € 1.400 por mês para solteiros e de € 950 para casais contando por pessoa.

No fim, o levantamento feito pela Bocchi Advogados mostrou uma nova tendência. No entanto, é preciso entender que o custo médio em cada país irá variar conforme a cotação e a inflação no período em questão, sempre compreendendo que essa dinâmica não é estática.

Afinal, para que serve um advogado para aposentadoria?

Em síntese, um advogado previdenciário atua como orientador técnico e representante legal, desde a etapa de planejamento até uma eventual disputa judicial, orientando sobre qual modalidade de aposentadoria é mais vantajosa, seja por idade, tempo de contribuição, especial ou invalidez, calculando estimativas realistas do valor do benefício.

Esse profissional também presta auxílio na análise detalhada do histórico contributivo da pessoa que busca se aposentar, averiguando períodos de trabalho, vínculos empregatícios e eventuais lacunas que possam acabar existindo no cadastro no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Embora não seja obrigatório contratar advogado para dar entrada no pedido de aposentadoria, a complexidade das regras previdenciárias, as constantes reformas e os critérios técnicos tornam sua intervenção essencial para evitar tanto a demora quanto qualquer tipo de prejuízo.

Por isso, a decisão de aposentadoria fora do Brasil envolve diversos fatores, como o valor da aposentadoria, o custo de vida, a qualidade dos serviços de saúde e a segurança. Para quem considera essa possibilidade, contar com um especialista é, sem dúvidas, o melhor caminho para tomar a decisão certa.