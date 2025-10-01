Apreensão de armas de fogo ilegais cresce 21% no interior de São Paulo

Em um mês, quase 900 armamentos foram retirados de circulação; é o melhor resultado desde 2015

O número de armas recolhidas das mãos de criminosos nas cidades do interior de São Paulo cresceu 21,2% em agosto deste ano. Segundo balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública, foram 858 armamentos ilegais retirados de circulação — 150 a mais que no mesmo mês do ano passado —, o melhor resultado desde 2015.

Em todo o ano, já são 5.704 armas apreendidas no interior do estado, das quais 109 eram fuzis. Em uma única ocorrência, mais de 40 armas foram encontradas em uma fábrica clandestina em Americana, em agosto.

Maior número de presos em cinco anos

A ações das polícias Civil e Militar também refletiram um número maior de prisões no interior do estado. Em agosto, foram 12.185 detenções, incluindo apreensões de menores infratores — o maior número desde 2020. No mesmo período do ano passado, haviam sido realizadas 11.012 prisões, o que representa aumento de 10,7%. Em oito meses, 94.250 infratores foram presos ou apreendidos no interior.

As apreensões de drogas totalizaram 14,5 toneladas em agosto. Só de cocaína, foi 1,5 tonelada — aumento de 8,9% em relação ao ano passado. No acumulado de 2025, as forças de segurança apreenderam 107,4 toneladas de drogas, o que representa um aumento de 16,2% em relação ao ano passado.

Queda histórica nos roubos

Os resultados das ações policiais se refletiram diretamente na redução dos roubos no interior paulista. Em agosto, os índices de roubos em geral, de veículos e de carga atingiram os menores patamares desde 2001.

Foram 1.886 registros de roubos em geral (que incluem ocorrências contra carga e bancos), queda de 27,8% em relação aos 2.614 casos do mesmo mês do ano passado.

Ao analisar somente os roubos de carga, a redução chegou a 62,8% no interior do estado, passando de 86 para 32 ocorrências. Os roubos de veículos caíram 17,7% no comparativo mensal, com 462 registros em agosto.

Fonte Agência SP