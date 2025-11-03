Aprenda a fazer um cuscuz cremoso com carne seca e bacon
Sugestão de prato típico nordestino muito saboroso e fácil de fazer, que pode ser consumido em qualquer ocasião, desde o café da manhã ao jantar
CUSCUZ CREMOSO COM CARNE SECA E BACON
DELINE MILHO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível de dificuldade:
(X) Fácil
( ) Médio
( ) Difícil
Tipo de receita:
( ) Doce
(X) Salgada
Ingredientes:
2 ½ xícaras (chá) de flocão de milho (250g)
1 xícara (chá) de água (240ml)
1 colher (sopa) de Deline Milho (10g)
1 ½ xícara (chá) de bacon em cubos (100g)
1 xícara (chá) de queijo coalho em cubos (100g)
1 xícara (chá) de carne seca desfiada (260g)
4 colheres (sopa) de queijo tipo catupiry (120g)
Salsinha picada e pimenta biquinho a gosto para servir
Modo de preparo:
Em uma tigela, hidrate o flocão de milho com a água e reserve enquanto prepara os demais ingredientes.
Em uma frigideira, coloque a Deline Milho e frite o bacon até que fique dourado.
Adicione ao flocão hidratado o bacon e o queijo coalho em cubinhos e misture bem.
Monte o cuscuz na cuscuzeira, em camadas: preencha até metade do recipiente com a massa de cuscuz, bacon e queijo coalho.
Coloque camada de carne seca e por cima dela, uma camada de queijo tipo catupiry. Por último, coloque mais uma camada da massa do cuscuz e leve para cozinhar por cerca de 5 a 10 minutos na cuscuzeira.
Desenforme o cuscuz, salpique a salsinha picada e sirva com a pimenta-biquinho.