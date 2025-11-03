Aprenda a fazer um cuscuz cremoso com carne seca e bacon

Sugestão de prato típico nordestino muito saboroso e fácil de fazer, que pode ser consumido em qualquer ocasião, desde o café da manhã ao jantar

CUSCUZ CREMOSO COM CARNE SECA E BACON

DELINE MILHO

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Nível de dificuldade:

(X) Fácil

( ) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

( ) Doce

(X) Salgada

Ingredientes:

2 ½ xícaras (chá) de flocão de milho (250g)

1 xícara (chá) de água (240ml)

1 colher (sopa) de Deline Milho (10g)

1 ½ xícara (chá) de bacon em cubos (100g)

1 xícara (chá) de queijo coalho em cubos (100g)

1 xícara (chá) de carne seca desfiada (260g)

4 colheres (sopa) de queijo tipo catupiry (120g)

Salsinha picada e pimenta biquinho a gosto para servir

Modo de preparo:

Em uma tigela, hidrate o flocão de milho com a água e reserve enquanto prepara os demais ingredientes.

Em uma frigideira, coloque a Deline Milho e frite o bacon até que fique dourado.

Adicione ao flocão hidratado o bacon e o queijo coalho em cubinhos e misture bem.

Monte o cuscuz na cuscuzeira, em camadas: preencha até metade do recipiente com a massa de cuscuz, bacon e queijo coalho.

Coloque camada de carne seca e por cima dela, uma camada de queijo tipo catupiry. Por último, coloque mais uma camada da massa do cuscuz e leve para cozinhar por cerca de 5 a 10 minutos na cuscuzeira.

Desenforme o cuscuz, salpique a salsinha picada e sirva com a pimenta-biquinho.