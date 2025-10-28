Arte floral é tema de curso gratuito promovido pela Prefeitura de Jaguariúna

Parceria entre município e Ceaflor oferece capacitação com carga horária de 8 horas; pré-inscrição já está aberta

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, está com pré-inscrições abertas para o curso gratuito de “Arte Floral”.

A capacitação é resultado de uma parceria com o Ceaflor, mercado atacadista de flores, plantas e acessórios florais instalado na cidade, e contará com carga horária total de 8 horas. As aulas serão realizadas em período a ser definido, com turmas no turno da manhã ou da tarde.

Para participar, é necessário possuir o Cartão Cidadão e manifestar interesse via WhatsApp, pelo número (19) 9 8943-9459, ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.