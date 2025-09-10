Artur Nogueira recebe nova edição da Casa do Artesão na Praça do Coreto nesta sexta-feira

Evento acontece das 10h às 18h com artesanato, doces e comidas de rua, fortalecendo a economia criativa do município

Artur Nogueira recebe nesta sexta-feira (12) mais uma edição do “Casa do Artesão na Praça”, que acontece das 10h às 18h na Praça do Coreto. A iniciativa é organizada pela Casa do Artesão e pelo Grupo Colmeia Real, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude.

O evento traz artesanato, doces e comidas de rua, aproximando produtores e consumidores e valorizando o trabalho dos artesãos nogueirenses. A ação tem sido realizada mensalmente e a data das próximas edições já estão marcadas: 10/10, 14/11 e 12/12.

O prefeito Lucas Sia (PL) destaca que a iniciativa é uma forma de incentivar a economia criativa do município. “O ‘Casa do Artesão na Praça’ é uma oportunidade para que a população conheça de perto a qualidade do nosso artesanato e gastronomia, além de fortalecer a renda dos nossos empreendedores. Queremos que este evento se torne parte do calendário da cidade, movimentando a economia e levando mais vida para o Centro”, afirma.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, Tatiane Gibertoni, reforça que o evento também é uma vitrine para o turismo local. “Além de promover o artesanato, estamos criando um espaço de encontro e lazer para a comunidade. Nossa expectativa é que, a cada edição, mais artesãos participem e mais visitantes descubram a riqueza cultural e artística de Artur Nogueira”, comenta.

A Casa do Artesão

Inaugurada em 2024, a Casa do Artesão, localizada na Rua 13 de Maio, 420, no Centro, é um espaço permanente para exposição e venda de produtos artesanais. O local garante mais visibilidade para os artesãos, amplia as oportunidades de negócio e contribui diretamente para a economia local.

Além das vendas, a Casa promove oficinas e cursos de capacitação gratuitos, formando novos artesãos e preservando as tradições manuais do município. O espaço também funciona como atrativo turístico, recebendo visitantes interessados em conhecer e adquirir peças únicas produzidas em Artur Nogueira.