ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUVIDORIA DA SAÚDE PASSAM A ATENDER EM NOVO ENDEREÇO

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna informa que os serviços de Assistência Social e Ouvidoria da Saúde passam a funcionar em novos locais a partir desta semana, ambos no prédio da Cidade da Saúde, localizado na Rua Amazonas, 504, no Jardim Dom Bosco.

A mudança tem como objetivo proporcionar mais comodidade aos usuários e otimizar o fluxo de atendimento, reunindo serviços essenciais em um ambiente mais acessível e organizado.

A Assistência Social da Saúde passa a atender ao lado da Farmácia Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30. O serviço realiza acolhimento, escuta qualificada e avaliação social para demandas, como solicitação de medicamentos não padronizados, próteses e órteses, próteses dentárias, óculos e cadeira de rodas, além de acompanhamento social, atendimento de demandas espontâneas e apoio às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e à rede de garantia de direitos. O contato pode ser feito pelo telefone (19) 3199-7512, ramal 3009, ou pelo e-mail assistencia.saude@jaguariuna.sp.gov.br.

Já a Ouvidoria da Saúde passa a funcionar junto ao acolhimento do setor Atende Saúde, no mesmo prédio, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h. O serviço está disponível pelo telefone (19) 3199-7512, ramal 3012, pelo WhatsApp (19) 99718-9428 e pelo e-mail saude.ouvidoria@jaguariuna.sp.gov.br.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal em qualificar os serviços prestados à população, garantindo mais eficiência, proximidade e humanização no atendimento à saúde.

Foto: divulgação