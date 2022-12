Atletas da AKAI são recepcionados pelo prefeito Toninho Bellini

Na manhã desta quarta-feira, 14, o prefeito Toninho Bellini recepcionou os atletas da AKAI (Academia de Karatê Itapira) para parabenizá-los pelos bons resultados obtidos durante o ano. “Nós temos que enaltecer o trabalho da equipe e a dedicação desses jovens no esporte. Foram vários campeonatos em que eles levaram o nome da nossa cidade e nos deixaram muito orgulhosos”, declarou o Chefe do Executivo.

Ao longo de todo o ano, os atletas Ikaro Vinícius Zacarias de Souza, Abener Albert, Kyara Albert, Eduardo Teixeira, João Henrique Cipriano, Murilo Ribeiro Pereira, Jhonatan Ferreira, Arthur Oliveira e Davi Luis Carlino participaram de diversas competições que resultaram em conquistas de medalhas de ouro, prata e bronze, sempre sob a orientação do sensei Adriano Zacarias. Uma das participações mais recentes foi na final do 29° Campeonato Paulista Karatê Interestilos disputada no Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo, no último dia 19 de novembro.

Durante o encontro, o prefeito Toninho Bellini e o secretário de Esportes e Lazer Flávio Boretti receberam uma medalha e um certificado de agradecimento pelo apoio à academia. “Nós é que somos gratos à dedicação, esforço e exemplo de cada um”, agradeceu o prefeito.