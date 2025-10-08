AULAS DA BATERIA PEGADA DA ONÇA COMEÇAM NO PARQUE SANTA MARIA

As aulas gratuitas da Bateria Pegada da Onça, oferecidas pela Escola das Artes de Jaguariúna, começaram nesta terça-feira, dia 7 de outubro, no Espaço Azul do Parque Santa Maria. A iniciativa é da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Na primeira aula, 31 alunos participaram. As aulas são dadas pelos professores Pedro Ferraz, Igor Crecci e Matheus Nozor e serão realizadas semanalmente, sempre das 19h às 21h, no Espaço Azul. Para participar, os interessados devem levar o Cartão Cidadão e realizar a inscrição.

Segundo a Secretaria de Cultura, a atividade busca incentivar a cultura popular e ampliar as oportunidades para quem deseja aprender a tocar instrumentos de percussão característicos das baterias de escolas de samba, promovendo inclusão, lazer e novas vivências artísticas.

Foto: Thiago Carvalho