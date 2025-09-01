BAIRRO FLORIANÓPOLIS RECEBE O ‘JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA’ NESTA QUINTA

Moradores do bairro Florianópolis serão atendidos nesta quinta-feira, dia 04 de setembro, pela equipe do programa Jaguariúna Solidária. Realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, a ação acontece no Parque José Pires Júnior, das 9h às 14h.

O programa é promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna e oferece gratuitamente roupas, calçados e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa tem como principal objetivo levar benefícios sociais para mais perto da comunidade, incentivando ações de cidadania e solidariedade de maneira prática e acessível.

Jaguariúna Solidária

Data: 04/09 (quinta-feira)

Horário: das 9h às 14h

Local: Parque José Pires Júnior, no bairro Florianópolis

Endereço: Rua Francisco Sales Pires, s/nº