BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SAAEJA TEM NOVO ENDEREÇO A PARTIR DA PRÓXIMA SEGUNDA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (SAAEJA) informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, o balcão de atendimento ao público passará a funcionar em novo endereço.

Novo endereço: Rua Maranhão, nº 420, junto à caixa da água.

Endereço atual (até 7 de setembro): Rua José Alves Guedes, nº 575 (anexo à Casa da Agricultura).

O número de telefone para contato é o (19) 3199-7501.

Contamos com a compreensão de todos e reforçamos que a mudança tem como objetivo oferecer mais conforto e melhor estrutura para o atendimento da população.