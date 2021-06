Benefício do Programa Renda Guaçuana começa a ser pago amanhã

A Prefeitura de Mogi Guaçu dá início nesta quarta-feira, dia 23 de junho, ao pagamento da primeira parcela do auxílio financeiro promovido às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza por meio do Programa Renda Guaçuana. O subsídio, de R$ 150 mensais, será concedido pelo período de 90 dias durante os meses de junho, julho e agosto. A liberação foi confirmada pelo prefeito Rodrigo Falsetti na manhã de hoje, durante reunião em seu gabinete para assinatura do contrato com integrantes da Caixa Econômica Federal (CEF).

Cidadãos inscritos no Cadastro Único até o dia 12 de fevereiro de 2021 podem realizar consulta pela internet para saber se terão direito ao benefício. Para isso, basta acessar o site https://rendaguacuana.mogiguacu.sp.gov.br, informar o número do CPF e a data de nascimento. O pagamento será realizado de acordo com o mês de aniversário da pessoa cadastrada. O dinheiro poderá ser utilizado por meio do aplicativo Caixa Tem, retirado em lotéricas ou diretamente nas agências da CEF da Praça Antonio Giovani Lanzi (Capela) e da Avenida dos Trabalhadores.

Inicialmente previsto para maio, o primeiro pagamento foi transferido para junho em decorrência dos trâmites burocráticos necessários para garantir adequação e segurança de todo o processo de transferência de recursos para os moradores. “Mas faço questão de destacar o empenho e dinamismo da equipe da Caixa Econômica Federal, que fez todo o possível para que as famílias guaçuanas pudessem receber essa ajuda o quanto antes”, disse. “Estamos muito felizes que esse auxílio, tão importante em um momento tão difícil como esse, está finalmente chegando aos homens e mulheres de Mogi Guaçu”.

O Renda Guaçuana beneficiará 4.144 famílias guaçuanas, o equivalente a cerca de 18 mil pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos. “Trata-se de uma ajuda emergencial àqueles que se encontram em uma situação vulnerável, sobretudo em função da crise gerada pela pandemia da Covid-19”, comenta a secretária municipal de Assistência Social, Leila Maria Ramos. “Esse recurso minimiza a preocupação com os gastos de primeira necessidade e garante a dignidade dessas famílias”.

Cronograma da 1ª Parcela

23/06/2021 – Beneficiários nascidos de Janeiro a Março

25/06/2021 – Beneficiários nascidos de Abril a Junho

28/06/2021 – Beneficiários nascidos de Julho a Setembro

29/06/2021 – Beneficiários nascidos de Outubro a Dezembro