Biblioteca Municipal João XXIII promove o Projeto Férias a partir da próxima semana

A Biblioteca Municipal João XXIII, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, promove a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de julho, o Projeto Férias. A ação acontece na biblioteca e na sala de vídeo Célia Maria Stábile do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo. O projeto se estenderá por toda a semana e terminará na sexta-feira, 14 de julho, para aproveitar o período de férias escolares das crianças. A entrada é franca.

A programação passa por contação de histórias infantis, exibição de desenhos animados, conteúdos infantis e se encerra com uma feira de troca de livros de literatura. De segunda a quinta-feira, na biblioteca haverá contadores voluntários de contos infantis e, após o término dessa parte da ação, as crianças serão levadas para a sala de vídeo do Centro Cultural, onde será exibido um filme infantil.

O projeto é realizado anualmente pela Biblioteca Municipal e teve seu retorno no ano passado, após a pandemia. “Esse tipo de evento é muito importante, principalmente para as crianças terem a oportunidade de conhecer a biblioteca, de ter esse contato com os livros. E claro, isso é um passatempo nesse período livre que são as férias escolares”, afirmou a bibliotecária Nínive Adrielle Castiglioni.

Como encerramento da ação, na sexta-feira, 14 de julho, será realizada a feira de troca de livros da Biblioteca Municipal João XXIII. Na feira, serão aceitas trocas de livros em bom estado da literatura brasileira, estrangeira, infantil, juvenil. Os temas podem ser gerais, como autoajuda, espírita e biografias.

Programação

Segunda-feira – 10 de julho

Horário: 13h30

Contação de História com Patrícia de Campos Occhiucci

Exibição de Desenho

Terça-feira – 11 de julho

Horário: 13h30

Contação de História com Patrícia de Campos Occhiucci

Exibição de Desenho

Quarta-feira – 12 de julho

Horário: 13h30

Contação de História com Sandra Lima

Exibição de Desenho

Quinta-feira – 13 de julho

Horário: 13h30

Contação de História com Rosângela Claudino Schiinke

Exibição de Desenho

Sexta-feira – 14 de julho

Horário: 9h às 15h

Feira de Troca de Livros