Brasil recebe mais de 2 mil unidades de antídoto contra intoxicação por metanol

Medicamento raro chegou em tempo recorde e já começou a ser distribuído pelo SUS, com prioridade para São Paulo

Chegou ao Brasil um lote com 2,6 mil ampolas do antídoto Fomepizol, medicamento usado no tratamento de intoxicações por metanol. A carga foi recebida pela Anvisa em São Paulo e já começou a ser distribuída pelo Ministério da Saúde para reforçar os estoques do Sistema Único de Saúde. O antídoto chegou nesta quinta-feira (9) e é considerado raro e difícil de encontrar no mercado mundial. Ele foi adquirido por meio da Organização Pan-Americana da Saúde, após autorização excepcional da Anvisa no último domingo.

Das unidades disponíveis, 1,5 mil estão sendo enviadas de imediato. O estado de São Paulo, que concentra a maioria dos casos, receberá quase 300 ampolas. Na sequência, outros estados também serão contemplados, como Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Piauí, Espírito Santo, Goiás, Acre, Paraíba e Rondônia. Mil ampolas permanecerão no estoque estratégico do Ministério para atender futuras demandas.

O Fomepizol será uma segunda alternativa ao etanol farmacêutico, que já está em uso em todo o país. Até o momento, mais de 16 mil ampolas desse outro antídoto foram disponibilizadas ao SUS, garantindo resposta rápida aos casos suspeitos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 259 notificações de intoxicação por metanol, sendo 24 casos confirmados, a maioria em São Paulo. Até agora, cinco mortes foram confirmadas e outras 11 seguem em investigação.

Reportagem, Janary Damacena.

Agência Brasil