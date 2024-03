CAIXA ASSINA ACORDO DE R$ 9,7 MILHÕES PARA CAPACITAR COOPERATIVAS DE CATADORES EM TODO O BRASIL

Acordo de Cooperação Financeira foi celebrado nesta sexta-feira (1°), quando se comemora o

Dia Mundial dos Catadores de Materiais Recicláveis

A CAIXA assinou, nesta sexta-feira (1º), Acordo de Cooperação Financeira no valor de R$ 9,7 milhões com o Instituto GEA Ética e Meio Ambiente, para capacitar cooperativas de catadores de todo o Brasil. O acordo foi celebrado na matriz do banco, em Brasília (DF), quando se comemora o Dia Mundial dos Catadores de Materiais Recicláveis. Os recursos são oriundos do Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA).

A celebração contou com a participação do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, do vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital da CAIXA, Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, da presidente do Instituto GEA, Ana Maria Luz, além de representantes de cooperativas de catadores do Distrito Federal.

Ao centro: ministro Marco Macêdo, o vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania da CAIXA, Paulo Rodrigo, e a presidente do Instituto GEA, Ana Maria Luz, além de representantes

das cooperativas de catadores do DF

“Para a CAIXA, é uma alegria poder apoiar um projeto tão importante, que impacta a melhoria das condições de trabalho dos catadores, contribuindo para o descarte adequado dos resíduos sólidos e impulsionando a geração de renda”, ressalta o vice-presidente.

O projeto vai capacitar e estruturar cooperativas de catadores e catadoras de todas as capitais brasileiras e do Distrito Federal, para a destinação ambientalmente segura e economicamente rentável dos resíduos eletroeletrônicos, inclusive eletrodomésticos, oferecendo à população uma possibilidade para o descarte adequado desses resíduos.

Em 2023, a CAIXA iniciou o recebimento de propostas por meio de seleção pública. O Instituto GEA Ética e Meio Ambiente foi uma das empresas selecionadas.

Sobre o Instituto GEA:

O Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente é uma entidade ambiental sem fins lucrativos, fundada em 1999, especializada em Educação Ambiental, e implantação de programas de coleta seletiva, reciclagem e minimização de lixo.

FSA CAIXA:

Criado em 2010, o Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA) tem como objetivo apoiar projetos de caráter social e ambiental que se enquadrem nas ações e programas do banco vinculados ao desenvolvimento sustentável para beneficiar, prioritariamente, a população de baixa renda.