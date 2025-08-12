Câmara aprova projetos de incentivo ao desenvolvimento econômico e outras medidas de interesse público

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 11 de agosto, a Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse aprovou importantes projetos de lei que visam ao fortalecimento do desenvolvimento econômico local por meio da atração de novos investimentos para o município.

Entre os destaques, está a aprovação do Programa de Desenvolvimento Econômico – PRODEPOSSE (Projeto de Lei Complementar nº 009/2025), que concede incentivos fiscais para empresas de médio e grande porte que se instalarem ou ampliarem suas atividades no município, especialmente nos setores de indústria de transformação, logística, centros de distribuição e prestação de serviços.

Também foi aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 010/2025, que prevê incentivos fiscais para empreendimentos voltados à implantação ou construção de parques industriais e tecnológicos, condomínios empresariais, shopping centers e edificações para locação com fins industriais, comerciais ou de serviços.

As medidas, de acordo com o Poder Executivo, têm como objetivo atrair novos investimentos, gerar empregos, movimentar a economia local e aumentar a arrecadação futura, sem causar desequilíbrio orçamentário, conforme estudo de impacto apresentado.

Além desses, os vereadores aprovaram:

– Projeto de Lei que institui a doação de hidrantes públicos ao município quando da construção de empreendimentos superiores a 1.000m2, como medida compensatória pelo risco gerado, com emenda modificativa da Câmara reforçando exigências de segurança contra incêndio em novas construções;

– Projetos de abertura de créditos adicionais para a saúde e o Instituto de Previdência Municipal (IPREM-POSSE);

– Instituição da Política Municipal de Cuidado Integral à Pessoa com Fibromialgia, projeto de iniciativa do vereador Guilherme Ferreira (Podemos);

– Concessão do Título de Cidadã Possense à atual secretária municipal da Saúde, Graziela Cristiane de Lima Folester, decreto de autoria da vereadora Cidinha Gagliardi (MDB).

A próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal acontece no dia 25 de agosto.