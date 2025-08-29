Câmara de Santo Antônio de Posse aprova regularização de construções e novos investimentos sociais

Sessão também concedeu títulos de cidadania e destinou recursos para infraestrutura, cultura e assistência social

Na Sessão de Câmara realizada nesta segunda-feira (25), os vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei Complementar nº 11/2025, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 08/2010 e estabelece critérios para a regularização de construções irregulares e clandestinas no município.

A medida prevê a cobrança de taxas específicas e concede um prazo de 12 meses para que os proprietários se adequem, a fim de gerar um avanço no ordenamento urbano e na segurança jurídica das edificações em Santo Antônio de Posse.

Outros projetos aprovados

PL nº 69/2025 – Autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 238.750,00, proveniente de convênio federal, para recapeamento na Estrada Municipal SPS-040 e Rua Valter Roncaglia;

PL nº 70/2025 – Repasse federal para APAE (emenda no valor de R$ 200 mil);

PL nº 71/2025 – Abre crédito de R$ 76.000,00, oriundos de superávit, para reforço das atividades do CRAS e CREAS, ampliando os atendimentos da assistência social;

PL nº 72/2025 – Autoriza crédito adicional de R$ 209.969,68, provenientes da Lei Aldir Blanc, destinados a projetos culturais, premiações, equipamentos e apoio a artistas locais.

Títulos de Cidadania Honorária

Decreto Legislativo nº 10/2025 – Concede o Título de Cidadã Possense à senhora Viviane Inaba, pelos relevantes serviços sociais e profissionais prestados ao município.

Decreto Legislativo nº 11/2025 – Concede o Título de Cidadão Possense ao senhor Pastor Isaias Tride Ferreira, em reconhecimento à sua trajetória de fé e atuação social junto à comunidade. Ambos os decretos são de autoria do vereador Dr. Douglas Inaba.