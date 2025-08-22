Câmara de Santo Antônio de Posse instala sistema de energia solar em sua sede

Sistema fotovoltaico instalado no prédio do Legislativo reforça compromisso com economia, inovação e preservação ambiental.

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse concluiu, nesta semana, a instalação de um sistema fotovoltaico de geração de energia solar, tornando-se o primeiro prédio público do município a utilizar essa fonte de energia limpa e renovável.

O projeto foi viabilizado por meio de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico e contou com investimento de R$ 35.990,00. Com potência mínima de 21,28 kWp e geração estimada de 2.403 kWh por mês, o sistema proporcionará uma economia significativa nos custos com energia elétrica, além de contribuir com a preservação ambiental.

O contrato firmado inclui, além da instalação dos painéis solares, o projeto de engenharia, software de gestão energética, homologação junto à concessionária de energia e todos os testes de desempenho e segurança. Os módulos fotovoltaicos instalados possuem garantia de eficiência de até 25 anos.

Para o presidente da Câmara, vereador Adalberto Bergo Filho (Dal do Betóca), a iniciativa reforça o compromisso da Casa com a modernização e o uso responsável dos recursos públicos. “Essa ação pioneira demonstra a preocupação da Câmara em aliar economia com sustentabilidade, oferecendo um exemplo positivo para toda a cidade”, afirmou.