Camila Pudim recebe o prêmio de Melhor Influencer de Make no Prêmio Jovem Brasileiro 2025

Categoria contou com nomes como Bianca Andrade, Franciny Ehlke, Mari Maria e Bruna Tavares; cerimônia também premiou estrelas como Simone Mendes, Luciano Huck, Luan Santana, Ana Castela e Maisa

Camila Pudim recebeu em São Paulo o prêmio de Melhor Influencer de Make no Prêmio Jovem Brasileiro 2025, realizado nesta terça-feira, dia 23 de setembro. A criadora de conteúdo venceu uma das categorias mais concorridas da edição, que contou também como indicadas outros grandes nomes como Bianca Andrade, Brunna Gonçalves, Nátaly Neri, Franciny Ehlke, Mari Maria, Bruna Tavares, Camila de Lucas, Dayane Santos e Ju Leme.

Nesta edição histórica, o PJB registrou recorde de 58 milhões de votos e realizou a cerimônia de forma simultânea em São Paulo, na Audio Club, com Blogueirinha como uma das apresentadoras, e no Rio de Janeiro, no AquaRio.

Além de Camila, grandes nomes da música e da TV também foram premiados, como Simone Mendes, Luciano Huck, Luan Santana, Ana Castela, Maisa, entre outros.

O prêmio chega em um momento especial da carreira da influenciadora, que acaba de lançar sua própria marca de maquiagem, a Pudim Beauty. Com embalagens lúdicas, fragrância exclusiva de pudim de leite condensado e a mascote capivara Cacau como símbolo da comunidade criada por Camila, a marca traduz sua autenticidade e criatividade em produtos que unem afeto, diversão e brasilidade.