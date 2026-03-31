CAMINHADA ECOLÓGICA ‘AMIGOS DO SALVADOR’ ACONTECE NEXTA SEXTA-FEIRA SANTA

Um dos mais tradicionais eventos de calendário da cidade e região, a Caminhada Ecológica Amigos do Salvador, acontece nesta Sexta-Feira Santa, dia 3 de abril.

A realização é da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer e a saída está marcada para às 04h (concentração 3:30h) na Praça Umbelina Bueno.

O percurso de 21 km até a chegada ao Morro do Cristo, em Pedreira, terá desta vez 11 pontos de apoio para os participantes com banheiros químicos, além de distribuição de água e banana, especialmente àqueles que iniciam a caminhada junto com a organização.

Será fornecido transporte gratuito de retorno à Jaguariúna, das 08h00 às 11h00. O ponto de embarque será no local habitual, na Prefeitura de Pedreira e o desembarque será no ponto de partida, na Praça Umbelina Bueno.

Por se tratar de uma caminhada ecológica, o Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, da Prefeitura de Jaguariúna, promoverá uma ação de educação ambiental, com orientações sobre a importância da arborização urbana, alėm de propor “missões verdes” que poderão ser realizadas pelos participantes ao longo do percurso, incentivando a reflexão e o cuidado com a natureza.

No retorno a Jaguariúna, a UNIFAJ, por meio do curso de Fisioterapia, oferecerá aos participantes servicos de recovery – conjunto de técnicas voltadas à recuperação fisica pós-esforço e orientações para redução de dores e fadiga. Já o curso de enfermagem realizará aferição de pressão arterial e verificação glicemia capilar.

Foto : Thiago Carvalho