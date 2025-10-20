CAMINHADA ROSA VAI COLORIR JAGUARIÚNA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, realiza na próxima segunda-feira, dia 27 de outubro, a partir das 8h, uma ação especial em celebração ao Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Florianópolis. A atividade integra o calendário oficial de ações voltadas à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das doenças que mais afetam mulheres em todo o mundo.

A programação terá início com a Caminhada Rosa, durante a qual profissionais da saúde, pacientes e moradores seguirão em um trajeto ao redor do Parque José Pires Júnior, todos vestidos de rosa e carregando balões da mesma cor. A ideia é transformar as ruas em um espaço de solidariedade, união e apoio à causa da saúde da mulher.

Além da caminhada, haverá uma palestra sobre autocuidado, com orientações práticas sobre como realizar o autoexame das mamas, identificar sinais de alerta e manter uma rotina de prevenção. A atividade será conduzida por profissionais da rede municipal de saúde e busca ampliar o acesso à informação de forma clara, acessível e acolhedora. Haverá, ainda, sorteio de brindes entre os participantes.

“Essa ação reforça o compromisso da Prefeitura de Jaguariúna com a promoção da saúde e o cuidado com a população, além de fortalecer o vínculo entre os pacientes e os profissionais da Saúde, promovendo não apenas cuidados físicos, mas também o bem-estar emocional e social da comunidade”, destacou a Secretaria de Saúde.

A UBS Florianópolis está localizada na Rua Angeloni, s/nº, no bairro Parque Florianópolis.

Foto: arquivo