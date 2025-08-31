Camomila, pata-de-vaca e açafrão: e-books gratuitos abordam o cultivo de plantas medicinais

Série “Produtor Rural”, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, apresenta três novos volumes sobre plantas medicinais que abordam de forma simples e acessível o valor dessas plantas

Considerando não apenas o valor terapêutico das plantas medicinais, mas também sua potencialidade como fonte de recursos econômicos, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba, lançou mais três livros da série Produtor Rural: Plantas Medicinais. Os volumes tratam da camomila, pata-de-vaca e açafrão e estão on-line gratuitamente neste link e no Portal de Livros Abertos da USP. A publicação é dirigida a pequenos produtores rurais e divulga conteúdos com linguagem simples e acessível. O projeto completou 28 anos publicando livros que agregam conhecimento.

Os três volumes abordam aspectos botânicos, cultivo e extrativismo de cada planta medicinal. São amplamente ilustrados, trazendo exemplos fotográficos dos diferentes tipos de plantas, dos quais nem temos ideia de que aquela flor possa ser ou não camomila, pata-de-vaca ou açafrão. Também trata da distribuição geográfica e aspectos agronômicos importantes para o cultivo e plantio.

Segundo Bárbara Bueno Barbosa e Lindolpho Capellari Júnior, autores de Plantas Medicinais: Camomila, o Brasil possui grande diversidade de clima e solo que são favoráveis ao cultivo de espécies bem aceitas pelo mercado, sem contar com o grande potencial de produção de espécies medicinais nativas. “Assim, a produção sistemática de plantas medicinais pode reduzir e/ou eliminar os riscos de agressão ao meio ambiente, contribuindo com a saúde e a economia do país e constituir uma alternativa rentável àqueles produtores que optam por esta atividade”, concluem.

Plantas medicinais: camomilas

As camomilas, segundo os autores de Plantas Medicinais: Camomila, são versáteis e possuem muitas qualidades; além de serem utilizadas em chás para a saúde, também podem ser empregadas no paisagismo, na formação de maciços e bordaduras, em grupos e conjuntos com outras plantas, bem como em vasinhos e jardineiras. Elas adicionam um ar alegre e campestre aos canteiros, quebrando a austeridade com seu aspecto singelo e seu perfume delicado e doce. Os autores também oferecem informações botânicas acerca dessas espécies conhecidas no Brasil como camomila e os possíveis equívocos de identificação, visando seus usos corretos. Além disso, dado o potencial medicinal e ornamental, foram abordados aspectos agronômicos, uma vez que estes promovem estudos das estratégias de propagação e cultivo.

Autores: Bárbara Bueno Barbosa, graduanda em Engenharia Agronômica – Esalq (barbara.bueno.barbosa@usp.br) e Lindolpho Capellari Júnior, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Esalq (lcapella@usp.br).

Faça o download gratuito neste link.

Plantas medicinais: patas-de-vaca

Os autores de Plantas medicinais: patas-de-vaca contam que, devido à grande diversidade vegetal do território brasileiro, muitas são as espécies medicinais encontradas, como as plantas do gênero Bauhinia, pertencentes à família Fabaceae, onde estão agrupadas as diferentes espécies popularmente conhecidas como pata-de-vaca ou, em algumas regiões, unha-de-vaca, unha-de-boi ou bauínia. Farmacologicamente, as patas-de-vaca são vastamente empregadas como diuréticas, hipoglicemiantes, tônicas, adstringentes, cicatrizantes, anti-inflamatórias, antialérgicas e expectorantes, tendo as flores ação laxativa suave.

Autores: Alisson Henrique Domingos, graduando em Engenharia Agronômica – Esalq (alisson.domingos@usp.br) e Lindolpho Capellari Júnior, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Esalq (lcapella@usp.br).

Faça o download gratuito clicando aqui.

Plantas medicinais: açafrões

Os autores de Plantas medicinais: açafrões relatam que o açafrão é uma planta de origem grega que fornece uma especiaria, composta de estiletes e estigmas florais. De cultivo bastante custoso e delicado, não é produzido no Brasil, e também devido a isso, seu preço aqui torna quase impraticável o seu consumo. Por outro lado, o açafrão-da-índia (também conhecido como açafrão-da-terra, açafroa e cúrcuma), de origem indiana, é bastante produzido e consumido no Brasil, tanto na área farmacológica como na culinária. Há ainda o açafrão-bastardo (ou açafrão-flor) cujas flores são tintoriais e a planta é oleífera, mas pouco encontrada no País. Desta forma vemos, muitas vezes, o nome açafrão sendo empregado para a espécie indiana e muitos trabalhos e pesquisas podem tomar direções erradas se esse nome for consultado nas mídias sem os devidos cuidados.

Autores: Lindolpho Capellari Júnior, professor do Departamento de Ciências Biológicas – Esalq, (lcapella@usp.br) e Maria Angélica de Oliveira Raffaelli, graduanda em Gestão Ambiental – Esalq (oraffaelli.arquitetura@gmail.com).

Faça o download gratuito neste link.

Linguagem simples e acessível

Destinadas especialmente ao pequeno produtor rural, e editadas pela Divisão de Biblioteca da Esalq, as produções da série Produtor Rural têm buscado há 28 anos atender às demandas por conteúdos na área agrícola com linguagem simples e acessível. Também têm seguido um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU: Fome Zero e Agricultura Sustentável, que tem como meta erradicar a fome e a inanição, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.

Todas as edições da série Produtor Rural podem ser adquiridas ou baixadas gratuitamente em formato pdf neste link. Também é possível comprar a publicação impressa pelo valor de R$ 20,00, considerando R$ 10,00 de frete.

Mais informações pelo e-mail publicacao.esalq@usp.br ou pelo telefone (19) 3429-4371, ramal 210.

Clique nos links e confira outros e-books já lançados sobre plantas medicinais:

Malva e hibiscos

Babosa

Caçaús ou mil homens

Ora-pro-nobis

Cravos de defunto

Fonte Agência SP