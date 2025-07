Campanha de Doação de Sangue mobiliza Posse e coleta 87 bolsas em ação do Lions e Hemocentro da Unicamp

Realizada na última terça-feira, 15 de julho, a segunda Campanha de Doação de Sangue de 2025 em Santo Antônio de Posse foi marcada por mais uma expressiva mobilização da comunidade. A ação, promovida pelo Lions Club em parceria com o Hemocentro da Unicamp, resultou na coleta de 87 bolsas de sangue, o equivalente a aproximadamente 39 litros.

O volume arrecadado tem potencial para beneficiar até 348 pacientes atendidos na rede pública de saúde, reforçando os estoques dos hospitais da região. Entre os participantes, 19 pessoas doaram sangue pela primeira vez, demonstrando o alcance e a importância da campanha como incentivo à cultura da doação.

Além disso, a iniciativa também gerou 7 novos cadastros no REDOME (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea), ampliando ainda mais as chances de salvar vidas.

A coleta foi realizada na sede do Lions Clube e a campanha já se consolidou como uma ação solidária essencial no calendário local, reafirmando o compromisso da cidade com a saúde e a vida.