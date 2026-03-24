Campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado (28) em todo o estado de São Paulo

Cerca de 18,8 milhões de pessoas estão no público-alvo da vacina que protege contra a influenza

A campanha de vacinação contra a gripe 2026 começa neste sábado (28), com o Dia D nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o estado de São Paulo para os grupos prioritários. Nesta primeira etapa, a dose estará disponível para idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes.

A campanha vai até 30 de maio e a meta é vacinar ao menos 90% do público-alvo, estimado em 18,8 milhões de pessoas. Até agora, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recebeu cerca de 3 milhões de doses, que estão sendo distribuídas aos 645 municípios paulistas.

A imunização é a principal forma de prevenção contra a influenza e ajuda a reduzir casos graves, internações e mortes, especialmente no período de maior circulação de vírus respiratórios.

“A vacinação contra a influenza é a principal estratégia para prevenir casos graves, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, gestantes e idosos. Com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, é fundamental que a população procure a unidade de saúde mais próxima para garantir proteção no período de maior risco”, afirma Regiane de Paula, coordenadora de Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES.

Neste ano, até a última sexta-feira (20), o Estado registrou 5.801 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza e 401 óbitos. Os dados são atualizados continuamente no painel da SES, no Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde.

Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

• Profissionais de saúde

• Gestantes

• Puérperas

• Professores do ensino básico e superior

• Povos indígenas

• Quilombolas

• Trabalhadores da saúde

• Idosos com 60 anos ou mais de idade

• Pessoas em situação de rua

• Profissionais das forças de segurança e salvamento

• Profissionais das Forças Armadas;

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

• Pessoas com deficiência permanente

• Caminhoneiros

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

• Trabalhadores dos correios

• Trabalhadores portuários

• População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas

Tem alguma dúvida sobre a vacinação?

O Governo de São Paulo criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A plataforma esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: www.vacina100duvidas.sp.gov.br

Fonte Agência SP