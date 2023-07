Campanha do Agasalho vai até 16 de julho e chega à marca de 1.300 kg de roupas arrecadadas

Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, em parceria com a EPTV Campinas, a Campanha do Agasalho de 2023: Seu agasalho aquece a alma e o coração! Faça doação! arrecadou, até o momento, cerca de 1.300 kg de roupas somando 2.700 peças já contabilizadas. Vale ressaltar que a campanha se estende até o dia 16 de julho em vários pontos de coleta, conforme relação abaixo.

A distribuição das roupas e cobertores arrecadados pelo Fundo Social teve início na região do bairro das Chácaras Alvorada e no Distrito de Martinho Prado Júnior. Além disso, através de uma parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da Zona Leste, Sul e Norte, o Fundo já começou a atender as famílias inscritas no Cadastro Único e acompanhadas pelo CRAS.

A presidente do Fundo Social, Ana de Elisabete Filomeno, destacou que, nesse momento, a maior demanda é por roupas infantis e de adulto masculino. “Creio que vamos bater a marca de 10 mil peças recolhidas nesta campanha. Ainda faltam recolher roupas de alguns pontos de arrecadação e temos ainda outros 13 dias de campanha. Se não alcançarmos, vamos ficar bem próximos”, comentou.

O Fundo Social também tem recebido apoio e doações de outras instituições para a Campanha do Agasalho de 2023. “Recebemos cerca de 200 cobertores do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo. Além disso, na última sexta-feira, o Grupo de Escoteiros Excalibur nos enviou 85 pares de meias, outra peça de vestuário que temos recebido pouco”, completou Ana Filomeno.

Locais de arrecadação – Até o dia 16 de julho

SÔNIA CALÇADOS

Rua Dr. Silvio de Camargo, Jardim Carmem Lídia

ACIMG – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MOGI GUAÇU

Rua XV de Novembro, Centro

SABOR BRASIL – RESTAURANTE E ROTISSERIA

Rua São José, 226, Mogi Guaçu

BASSI & BUENO ADVOGADOS – Thais Bassi

Rua Siqueira Campos, 358, Centro

MONTREAL MAGAZINE

Avenida Mogi Mirim

Rua Siqueira Campos, Centro

Rua Doutor Silvio de Camargo, Jardim Carmem Lídia

MONTREAL BABY

Praça Padre Armani, Centro

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

Rua José Colombo, Morro do Ouro

PREFEITURA MUNICIPAL (SAGUÃO)

Rua José Colombo, Morro do Ouro

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOGI GUAÇU

SAAMA

SICREDI

Praça Antonio Giovani Lanzi, nº 109, Capela

SUPERMERCADOS PONTO NOVO

Loja 1 – Jd. Almira: Rua Olímpio de Oliveira, 199

Loja 2 – Jd. Novo: R. José Ferreira de Campos, 20

Loja 5 – Jd. Bandeirantes: R. Prof. Armando dos Santos, 1290

SALÃO DE BELEZA LAIS LOURENÇO e Cidinha Lourenço

ASSOCIAÇÃO A.E.U.M.A

Rua Sebastião Ortiz de Campos, 14, Jardim Munhoz

LOJA NOSTRO FUMO

Rua 9 de Abril, 166, Centro

SALÃO SOLTA O CABELO – VISAGISMO E TERAPIA CAPILAR

Rua Manoel de Paula, 147, Jardim Cruzeiro

LOJA RECANTO DOS ANJOS

Rua Chico de Paula número, 675, Centro

SAMAE

Rua Paula Bueno, 240 – Centro, Mogi Guaçu – SP, 13840-344

EMPRESA: RCO & SITI

Avenida Suécia, 564, Jardim Santa Terezinha – Mogi Guaçu

GRUPOECO

Rodovia Almino Monteiro Alvares Affonso

S/N, Km 16, Bairro Fazenda Oriçanga

Telefone: (19) 2042-2600

CLÍNICA DA CIDADE DE MOGI GUAÇU

Rua Chico de Paula, 196