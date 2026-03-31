Campo da Roseira de Cima recebe melhorias com novos bancos para atletas e arbitragem em Jaguariúna

Estrutura em alvenaria com cobertura metálica vai garantir mais conforto e organização durante as atividades esportivas

A Prefeitura de Jaguariúna está realizando melhorias no campo de futebol “Altino Amaral”, localizado no bairro Roseira de Cima, como parte das ações de valorização dos espaços esportivos do município.

Entre as intervenções em andamento estão a construção de dois bancos de reservas para atletas e um banco destinado à arbitragem e ao mesário. As estruturas serão feitas em alvenaria e contarão com cobertura metálica.

De acordo com a administração municipal, as melhorias vão proporcionar mais durabilidade, conforto e proteção para os usuários do espaço, além de contribuir para a organização das partidas.

A iniciativa atende a uma antiga demanda da comunidade e integra o conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento do esporte na cidade.

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