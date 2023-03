CANTORA E COMPOSITORA JANAINA JOHY VISITA JAGUARIÚNA

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

A cantora e Compositora Janaina Jhoy, 31 anos, esteve na cidade de Jaguariúna para a gravação do DVD dos cantores Guilherme e Benuto, que aconteceu na noite de terça- feira (14), na Red Eventos. Enquanto esteve aqui, aproveitou para conhecer os pontos turísticos da cidade.

“É a primeira vez que venho para Jaguariúna, vim a convite dos meus amigos Guilherme e Benuto para a gravação do DVD. Tenho uma amizade pessoal com eles.

Há seis anos atrás, quando eles eram do Trio Villa Baggage, eu gravei uma música com a participação deles. Aí surgiu a nossa amizade, um vinculo muito bacana entre nós, e eu não poderia deixar de vir prestigiar esses meus amigos tão talentosos e muito queridos. Quanto a cidade, achei linda, maravilhosa, sempre tive vontade de conhecer Jaguariúna, famosa pelo rodeio,” disse a cantora.

Carreira

Janaína Johy, natural de Guarujá do Sul, começou a cantar profissionalmente aos 11 anos de idade, quando gravou seu primeiro CD, sempre voltado para o sertanejo. Hoje com três CDs, todo ano vem lançando músicas novas, novos clips divulgados em todas plataformas digitais. Hoje a música de trabalho é a música “Nem o google maps me acha”, lançada no final do ano passado.

Ainda esta semana estará em Londrina para a divulgação de nova música. Muito conhecida pelo Sul, Santa Catarina e Paraná, a cantora falou do desejo de expandir seu trabalho para o estado de São Paulo. “Expandir para São Paulo é um sonho, e agora graças a Deus estamos conseguindo abrir as portas. Poder mostrar meu trabalho para São Paulo será maravilhoso”, afirmou Janaína.

O trabalho da artista pode ser acompanhado através das redes sociais, no Instagram como @janainajohy, no facebook, no canal do youtube Janaina Johy e nas plataformas de músicas como o Spotify.