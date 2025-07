CAPS Jaguariúna promove encontro para acolhimento e empoderamento de mulheres vítimas de violência

Oficina “Vozes que Rompem o Silêncio” oferece espaço seguro para escuta, orientação e fortalecimento feminino

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), realiza nesta quinta-feira, dia 31 de julho, mais um encontro do grupo “Vozes que Rompem o Silêncio”, uma oficina dedicada a acolher, orientar e fortalecer mulheres que enfrentam ou já enfrentaram situações de violência doméstica, física, psicológica ou financeira. O encontro acontece até as 16h e é aberto a toda a comunidade.

A atividade é realizada sempre na última quinta-feira de cada mês, com o objetivo de oferecer um espaço seguro para escuta, troca de experiências e empoderamento feminino.

A oficina inclui debates e palestras sobre direitos, redes de apoio e legislação, como a Lei Maria da Penha, além de articulação com órgãos parceiros como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Conselho da Mulher e Casa da Mulher.

Podem participar mulheres vítimas de violência, seus familiares e amigas, além de profissionais da rede de apoio. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Jaguariúna com a promoção da saúde mental, a equidade de gênero e a garantia dos direitos das mulheres.