CAPS PROMOVE RODA DE CONVERSA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM JAGUARIÚNA

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promove nesta quinta-feira, dia 26 de março, às 14h, uma roda de conversa com o tema “Vozes que Quebram o Silêncio”, mais uma ação voltada ao cuidado e acolhimento das mulheres no mês dedicado a elas.

A iniciativa integra o grupo itinerante de combate à violência contra a mulher e tem como objetivo ampliar o acesso a espaços de escuta, orientação e fortalecimento. O evento será realizado no CRAS Cruzeiro, localizado na Rua Rita Vilela de Andrade Lima, 52, no bairro Cruzeiro do Sul. A atividade é aberta a todas as mulheres interessadas.

A proposta será desenvolvida no formato de roda de conversa, promovendo um ambiente seguro e acolhedor para o diálogo, a troca de experiências e o compartilhamento de informações sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Durante o encontro, também serão apresentadas orientações sobre a rede de apoio disponível no município, incentivando a busca por suporte psicológico e social.

Os encontros do grupo são realizados de forma itinerante, sempre na última quinta-feira de cada mês, com o objetivo de alcançar diferentes regiões da cidade e fortalecer a rede de proteção às mulheres.

Foto: arquivo